इश्क की कीमत मौत: युवक-युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, प्यार की राह में परिजनों का विरोध बना काल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Aug, 2025 08:28 AM
Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा और उसके रिश्ते में लगने वाले एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। यह मामला अतर्रा थाना क्षेत्र का है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और परिवार वालों के विरोध के कारण दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया।
कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम?
मिली जानकारी के मुताबिक, बीते गुरुवार सुबह छात्रा ने अपने पिता से 20 रुपए लिए और स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकल गई। लेकिन जब शाम तक वह वापस नहीं लौटी, तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। कोई सुराग ना मिलने पर छात्रा के पिता ने मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी एक युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट अतर्रा थाने में दर्ज करवाई।
ललितपुर में मिले दोनों के शव
इसी बीच पुलिस को ललितपुर (उत्तर प्रदेश) से सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक और एक युवती के शव पड़े हैं। मौके से मिले दस्तावेजों और कपड़ों से उनकी पहचान हुई और दोनों के परिजनों को खबर दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इससे परेशान होकर दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पहले युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी और उसके तुरंत बाद छात्रा ने भी उसी ट्रैक पर आत्महत्या कर ली।
पुलिस का बयान
अतर्रा थाना प्रभारी (SHO) ऋषिदेव सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर पहले ही अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस लगातार छात्रा की तलाश कर रही थी। अब दोनों की मौत के मामले में जांच की जा रही है कि वे किन परिस्थितियों में ललितपुर पहुंचे और आत्महत्या का फैसला क्यों लिया।
घरवालों की चुप्पी और सवाल
परिजनों का कहना है कि लड़की अपने रिश्तेदार युवक से फोन पर बातचीत करती थी और इसी बात का परिवार में विरोध था। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या केवल प्रेम संबंध के चलते दोनों ने जान दी, या फिर कोई और दबाव या वजह भी थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।