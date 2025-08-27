बाथरूम में नहाते छात्रों का युवक बना रहा था वीडियो, पकड़ा गया तो वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Aug, 2025 07:30 PM
आज़मगढ़ (शुभम सिंह): शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को छात्राओं का बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके मोबाइल व लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं।
ऐसे हुआ राज़फ़ाश
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका परिवार हीरापट्टी में किराए के मकान में रहता है। 27 जुलाई की शाम को कुछ छात्राएं बाथरूम में गईं तो देखा कि ऊपर छत से आरोपी हिमांशु राय मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहा है। छात्राओं के शोर मचाने पर अन्य किरायेदार भी वहां पहुंच गए और युवक को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने कबूल जुर्म
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह लंबे समय से बाथरूम का उपयोग करने वाली महिलाओं के वीडियो बना रहा था। आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए यहां तक धमकी दी कि अगर शिकायत की गई तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
पुलिस कार्रवाई
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। छानबीन में उसके मोबाइल और लैपटॉप से दर्जनों आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिनमें वादी की भतीजी का स्नान करते समय बनाया गया वीडियो भी शामिल है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी हिमांशु राय वर्ष 2024 से इस मकान में रह रहा था और बाथरूम की छत पटिया होने का फायदा उठाकर वीडियो बनाता था। इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।