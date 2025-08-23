ट्रेन में सोती हुई लड़की को छू रहा था सिपाही, वीडियो बना तो बोला- मेरी नौकरी चली जाएगी, माफ कर दो

जब सुरक्षा करने वाला ही छेड़खानी करने लगे तो जनता ट्रेनों में किसके भरोसे सफर करेगी। दरअसल, प्रयागराज एक्‍सप्रेस में सफर कर रही लड़की ने आरोप लगाया है कि जीआरपी सिपाही आशीष गुप्ता उसे गलत तरीके से टच कर रहा था। रात के समय लड़की अपनी बर्थ पर सो रही...

प्रयागराज: जब सुरक्षा करने वाला ही छेड़खानी करने लगे तो जनता ट्रेनों में किसके भरोसे सफर करेगी। दरअसल, प्रयागराज एक्‍सप्रेस में सफर कर रही लड़की ने आरोप लगाया है कि जीआरपी सिपाही आशीष गुप्ता उसे गलत तरीके से टच कर रहा था। रात के समय लड़की अपनी बर्थ पर सो रही थी। उसकी नींद खुल गई और उसने सिपाही का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सिपाही हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है।



वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि सिपाही हाथ जोड़कर वीनती कर रहा है कि युवती उसका वीडियो न बनाए। वह कहता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इस पर लड़की बोलती है कि मैं क्‍या करूं तुम्‍हारी नौकरी चली जाएगी तो। एक अन्‍य युवती की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। युवती सिपाही से कहती है ये बताओ तुम्‍हारे ऊपर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्‍मेदारी है तो तुम ही उनको गलत तरीके से छू रहे हो। वीडियो में सिपाही लगातार युवतियों से माफी मांगता दिख रहा है।



मनचले सिपाही की वीडियो बनाने के बाद युवती ने बनाकर रेलवे हेल्‍पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद रेलवे ने सिपाही को सस्‍पेंड कर दिया। आपको बता दें कि यह घटना 13 अगस्‍त रात की बताई जा रही है। प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा प्रयागराज एक्‍सप्रेस से दिल्‍ली जा रही थी। उसने आरोप लगाया कि रात को सोते समय अचानक उसे लगा कि कोई उसके शरीर को छू रहा है। उसकी आंख खुली तो सामने जीआरपी एस्‍कॉर्ट में तैनात सिपाही खड़ा था।