‘मां भूख लगी है, रोटी दे दो’, मां की हैवानियत! खाना मांगने पर मासूम को गर्म चिमटे से दागा, फिर बेलन से पीट-पीटकर की हत्या, बच्चे की चीखें सुन कांपे पड़ोसी

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Aug, 2025 12:46 PM

step mother killed 7 year old child

यूपी के श्रावस्ती के नवीन माडर्न थाना क्षेत्र के डिंगुरा जोत गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है .....

श्रावस्ती (दुर्गेश शुक्ला) : यूपी के श्रावस्ती के नवीन माडर्न थाना क्षेत्र के डिंगुरा जोत गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक सौतेली मां ने खाना मांगने पर अपने सात साल के मासूम सौतेले बेटे की बेरहमी से जान ले ली। लोहे के गर्म चिमटे से पहले मासूम को कई बार जलाया। फिर बेलन से पीट-पीटकर मार डाला। 

घर में ही छिपाकर रखा बच्चे का शव  
हत्या के बाद सौतेली मां ने शव को घर में ही रखा दिया। थोड़ी देर बाद मासूम बच्चे की दादी घर पहुंची, तो उन्होंने शव देखकर शोर मचाया। इसके बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गांव के चौकीदार ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर मासूम बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की दादी ने बताया कि सौतेली मां आए दिन बच्चों को मारती-पीटती थी। 

मासूम की दर्दनाक चीखें सुन पड़ोसी सन्न, बच्चे ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
पुलिस के मुताबिक मासूम की इस मासूमियत ने सौतेली मां को इतना गुस्सा दिला दिया कि पहले उसने अपने सौतेले मासूम बच्चे को गर्म चिमटे से दागा और इसके बाद बेलन से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मासूम की दर्दनाक चीखें सुनकर पड़ोसी सन्न रह गए लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, बच्चे ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

घटना से इलाके में फैली सनसनी  
इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक मां का ऐसा क्रूर चेहरा देख इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। लोगों में गुस्सा और आक्रोश है, गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी महिला को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी मां ऐसा अमानवीय कदम न उठा सके।

 

