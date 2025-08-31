Main Menu

  दिल दहलाने वाली वारदात: पहली बीवी को तवज्जो देना पड़ा पति को महंगा, दूसरी ने गला दबाकर मार डाला; गांव में फैली सनसनी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Aug, 2025 02:45 PM

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां टांडा मजरा गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने पति की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति उसे नजरअंदाज करता था...

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां टांडा मजरा गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने पति की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति उसे नजरअंदाज करता था और अपनी पहली पत्नी को ज्यादा तवज्जो देता था, इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया।

क्या है पूरा मामला?
टांडा मजरा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय संजय कुमार की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी गांव में ही रहती थी। दूसरी पत्नी कविता (30 वर्ष), संजय के साथ उसी घर में रहती थी। संजय ने वर्ष 2000 में कविता से दूसरी शादी की थी। 29 अगस्त की रात, जब संजय सो रहा था तभी कविता ने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। संजय के पिता भोपाल सिंह ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी बहू कविता ने उनके बेटे की हत्या की है।

पुलिस जांच और कबूलनामा
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कविता को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में कविता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति पहली पत्नी को ज्यादा महत्व देता था। वह अक्सर पहली पत्नी के पास ही रहता था। कविता को नजरअंदाज करता था और उसकी कोई परवाह नहीं करता था। इसी उपेक्षा और गुस्से में आकर उसने संजय की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी (SHO दिनेश चंद भागेल) ने बताया कि महिला ने अपना जुर्म मान लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी कविता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

