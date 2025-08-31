Main Menu

शर्मनाक घटना: ललितपुर में विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म, 65 वर्षीय दरिंदे को पुलिस ने दबोचा

Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदसागर बांध पुलिस चौकी के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रेप की घटना हुई है। पुलिस ने तुरंत ही...

Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदसागर बांध पुलिस चौकी के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रेप की घटना हुई है। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

शौचालय में महिला से जबरदस्ती दुष्कर्म, आरोपी मौके से भागा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह महिला कई वर्षों से इसी शौचालय परिसर में रह रही थी और आसपास के मोहल्लों में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। बीते शनिवार सुबह जब महिला शौचालय में थी, तभी 65 वर्षीय रामसिंह यादव नाम के व्यक्ति ने सोते समय उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। महिला की चीख-पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे एक युवक ने मौके पर पहुंचकर घटना को देखा। उस वक्त आरोपी भागने में सफल रहा।

सूचना पर पहुंची पुलिस, आरोपी गिरफ्तार, कराई गई मेडिकल जांच
बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी रामसिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के लोग इस घटना को बहुत निंदनीय मान रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों।

एसपी को सूचना, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज, जांच जारी
पुलिस का कहना है कि एसपी कार्यालय को इस घटना की जानकारी मिली थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। एएसपी कालू सिंह ने बताया कि इस मामले में कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
 

