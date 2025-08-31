आधी रात 'धायं-धायं' की आवाज से गूंजा यूपी का ये इलाका, STF ने सुपारी किलरों को सिखाया सबक; एनकाउंटर में 4 को मारी गोली

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश में शामिल थे। यह एनकाउंटर कैसरगंज थाना...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश में शामिल थे। यह एनकाउंटर कैसरगंज थाना क्षेत्र के कड़सर मोड़ के पास हुआ, जहां टीम ने बदमाशों को घेराबंदी के बाद दबोचा।

बाराबंकी के परशुराम मौर्य को पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि बाकी तीन प्रदीप यादव, साकेत रावत और आलोक कुमार सिंह को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से दो पिस्टल, एक रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। जांच में पता चला है कि आलोक कुमार सिंह पूर्व-जनपद अध्यक्ष के बड़े भाई के दामाद हैं, जो साजिश की गहराई को दर्शाता है।

प्रयागराज में भी एक्शन: रेप आरोपी एनकाउंटर में घायल

गंगानगर जोन में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी बरसाती उर्फ अनिल भारतीया को गिरफ्तार किया गया। वह 16 अगस्त को फाफामऊ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म मामले में वांछित था। आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी दाहिनी टांग में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस, खाली खोखा और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की।