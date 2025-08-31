Main Menu

धमाके से दहला लखनऊ: पटाखा फैक्ट्री बनी मौत का गोदाम, भीषण ब्लास्ट से उड़ गई कई जिंदगियां; कई बुरी तरह झुलसे

31 Aug, 2025 02:05 PM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुर्सी थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में पटाखा बनाने...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुर्सी थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में पटाखा बनाने वाले व्यापारी आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आशंका है कि मृतकों की संख्या 7 या उससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में दबे हैं लोग
जैसे ही धमाके की खबर मिली, मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और SDRF की टीमें पहुंचीं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम तीन लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है।

धमाके की गूंज किलोमीटरों दूर तक
स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।

घर में अवैध तरीके से बनते थे पटाखे
जांच में सामने आया है कि मृतक आलम घर में ही अवैध तरीके से पटाखे बना रहे थे। इस काम में उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। बारूद की भारी मात्रा घर में रखी गई थी, जिसके कारण यह भीषण धमाका हुआ। प्रशासन का कहना है कि इस फैक्ट्री का कोई लाइसेंस नहीं था।

NDRF भी मौके पर
हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।

उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं ऐसे हादसे
यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई धमाके हो चुके हैं, जिनमें अवैध पटाखा फैक्ट्रियों की वजह से लोगों की जान गई है। यह हादसा फिर एक बार सुरक्षा नियमों और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है।

