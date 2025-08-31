इंस्टाग्राम वाला इश्क पहुंचा थाने! शादीशुदा प्रेमी से मिली बेवफाई, फिर गर्लफ्रेंड ने रखी एक ऐसी अनोखी शर्त; जिसे सुन सब रह गए हैरान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Aug, 2025 12:41 PM
Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोशल मीडिया पर शुरू हुआ प्रेम संबंध एक हकीकत-बहरहाल कड़वा सच बनकर सामने आया। कानपुर की एक तलाकशुदा महिला ने वहां के रहने वाले कुलदीप से लगभग दो साल तक प्यार निभाया, लेकिन सच सामने आने पर उसकी दुनिया हिल गई।
प्रेमी निकला परिवार वाला
मिली जानकारी के मुताबिक, कुलदीप ने खुद को अविवाहित बताया लेकिन बाद में पता चला कि वह 4 बच्चों का पिता और शादीशुदा शख्स था। यह राज पता चलते ही महिला थाने पहुंच गई और धोखाधड़ी की तहरीर दी।
पुलिस ने कराया बीच-बचाव
बदोसराय कोतवाली में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराने में मदद की। फिर यह तय हुआ कि कुलदीप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाराबंकी में रहेगा। जब प्रेमिका आमंत्रित करे, तब वह कानपुर में उसके साथ कुछ समय बिताएगा, फिर वापस अपने घर लौट आएगा।दोनों ने मिलकर तय किया कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इंस्टाग्राम पर हुई मुलाकात—लेकिन छुपा था छल
दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार हो गया। लेकिन बाद में महिला को पता चला कि कुलदीप ने उसे झांसा देकर शोषण किया था । उसने रिश्ता केवल अपने फायदे के लिए निभाया। आरोप है कि दो बार अबॉर्शन भी करवाया गया।
प्रेमिका का सामना और भागता प्रेमी
जब महिला सच्चाई जानकर बाराबंकी पहुंची, तो कुलदीप डरकर भाग गया। पुलिस में शिकायत के बाद दोनों पक्षों के बीच घंटे भर की पंचायत हुई और मामला समझौते तक पहुंचा।