पैमाईश के बदले किसान से 10 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने बिगाड़ा खेल, राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों दबोचा; बिना नजराना नहीं होता था काम

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Aug, 2025 01:30 PM

revenue inspector arrested red handed while taking bribe

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर तहसील परिसर से घूसखोर राजस्व निरीक्षक शैलेश कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ़्तार कर लिया ......

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर तहसील परिसर से घूसखोर राजस्व निरीक्षक शैलेश कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ़्तार कर लिया। वहीं कानूनगो की गिरफ़्तारी होने पर तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। कानूनगो की गिरफ्तारी के बाद एंटी कपरप्शन अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। कानूनगो के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वहीं इस घटना से कोतवाली में भी भीड़ जमा हो गई है। 

आपको बता दें कि ज्वाला यादव जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो से मिले और शैलेश कुमार ने 10 हजार की रिश्वत की डिमांड कर दी। पीड़ित लगातार एक महीने से न्याय की गुहार लगा रहा था, तब जाकर एंटी करप्शन विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ़्तार कर लिया। 

