फिर शोक में डूबी इंडस्ट्री! 'पवित्र रिश्ता' फेम इस मशहूर एक्ट्रेस का निधन, कैंसर से जंग हार गईं अंकिता लोखंडे की 'बहन', सदमे में फैंस

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Aug, 2025 05:40 PM

UP Desk : हिंदी और मराठी टीवी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। जानी-मानी अभिनेत्री प्रिया मराठे ने 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने रविवार को ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। अचानक हुई इस घटना से मराठी और हिंदी टीवी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। दोनों इंडस्ट्री शोक में डूब गई हैं।

कैंसर से हार गईं जिंदगी की जंग 
प्रिया मराठे को कुछ साल पहले कैंसर की बीमारी हुई थी। इलाज के बाद वे काफी हद तक ठीक हो गई थीं, लेकिन हाल ही में कैंसर फिर से फैलने लगा। इस बार उनका शरीर इलाज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया और वह कैंसर से जिंदगी की जंग हार गईं। 

पवित्र रिश्ता से मिली थी पहचान
प्रिया मराठे को टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' से सबसे ज्यादा पहचान मिली थी। इस शो में उन्होंने वर्शा देशपांडे का निगेटिव रोल निभाया था। इसके अलावा वह कई लोकप्रिय धारावाहिकों और शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। जिनमें Char Divas Sasuche, कसम से, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, उतरन, बड़े अच्छे लगते हैं, भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप, सावधान इंडिया, भागे रे मन और साथ निभाना साथिया जैसे शोज शामिल हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2023 में टीवी शो 'Tuzech Mi Geet Gaat Aahe' में देखा गया था।

