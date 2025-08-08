Main Menu

खेत में काम कर रही महिला पर आदमखोर तेंदुए का खूनी हमला, शरीर का मांस तक नोचा!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Aug, 2025 08:02 AM

a man eating leopard attacks a woman working in the field

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बीते गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। महिला...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बीते गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। महिला की लाश से तेंदुआ मांस भी खा गया, जिससे घटना और भी डरावनी हो गई।

झाड़ियों से अचानक निकला तेंदुआ, महिला पर किया हमला
मृतका की पहचान 35 साल की पूनम के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह वह अपने खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान झाड़ियों से एक तेंदुआ अचानक निकला और पूनम पर झपट पड़ा। हमला इतना तेज और अचानक था कि महिला को भागने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। वन रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि तेंदुए ने पूनम की हत्या के बाद उसके कंधे का मांस भी खा लिया।

वन विभाग मौके पर पहुंचा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

तेंदुए की पहले से थी हलचल, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी
गांव वालों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से इलाके में तेंदुए की हलचल देखी जा रही थी। उन्होंने कई बार वन विभाग को जानकारी दी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

गांव में फैली दहशत, खेतों में जाना बंद
इस घटना के बाद भिक्कावाला और आसपास के गांवों में डर का माहौल है। लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने और सुरक्षा की मांग की है।

वन विभाग का एक्शन प्लान:
- वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि गांव में गश्त बढ़ाई जाएगी। 
- कैमरे और पिंजरे लगाए जाएंगे।
- तेंदुए की तलाश जल्द से जल्द की जाएगी।

