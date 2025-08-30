बलिया रेलवे स्टेशन पर यात्री के पास से 25 लाख रुपये बरामद, जांच जारी

बलिया: बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक यात्री के पास से 25 लाख रुपये बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्री उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर बिहार..

बलिया: बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक यात्री के पास से 25 लाख रुपये बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्री उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर बिहार के छपरा जा रहा था। यात्री की पहचान बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के गोहिया छपरा गांव निवासी अक्षय कुमार सोनी के रूप में हुई है। वह बरामद धनराशि को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

नोटिस जारी

इस मामले की जानकारी दिए जाने पर आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आयकर विभाग ने अक्षय कुमार सोनी को आयकर अधिनियम की संबंधित धारा के तहत नोटिस जारी किया है। आरपीएफ ने बरामद धनराशि को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

तीसरी बार हो चुकी घटना

बलिया-छपरा रेल खंड पर ट्रेन में यात्री के पास से भारी धनराशि बरामद होने की यह तीसरी घटना है। बलिया रेलवे स्टेशन पर चार अगस्त को जांच के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की सामान्य बोगी में एक यात्री मोहम्मद मुस्तफा के बैग से 53,96,500 रुपये बरामद किए थे। इससे पहले 22 जुलाई को साबरमती-दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन के ए-दो कोच में एक यात्री के पास से 1.80 करोड़ रुपये बरामद हुए थे।

