UP Weather News: यूपी में एक बार फिर मानसून लेगी करवट, 25 अगस्त तक ऐसा रहेगा मौसम...आया नया अपडेट

UP Weather News: यूपी में एक बार से फिर से मानसून करवट लेने वाला है। दरअसल, मौसम विभाग द्वारा जारी एक प्रेस नोट जारी की गई है, जिसके अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं के मिलने से अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मॉनसूनी...

UP Weather News: यूपी में एक बार से फिर से मानसून करवट लेने वाला है। दरअसल, मौसम विभाग द्वारा जारी एक प्रेस नोट जारी की गई है, जिसके अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं के मिलने से अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां तेज हो जाएंगी. इसका मतलब है कि कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 23 से 25 अगस्त तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना है।



आपको बता दें कि यह बारिश कई दिनों से जारी गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाएगी। हालांकि, 26 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता और उसका क्षेत्र घटने लगेगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान सतर्क रहें और मौसम की जानकारी लेते रहें।



यूपी में 24 अगस्त को कहांकहां होगी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, 24 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर इन जिलों और उनके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।



इन जिलों में गरज-चमक/वज्रपात का अलर्ट

भारी बारिश के अलावा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर. इन जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है।