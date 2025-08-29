Lucknow Airport पर 24 करोड़ का ड्रग्स बरामद! बैंकॉक से उड़ान, लखनऊ में दो थाई युवकों की धर-पकड़, हाई-क्वालिटी वीड तस्करी कर रहे यात्रियों को DRI ने दबोचा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 24 करोड़ रुपये मूल्य के हाइड्रोपोनिक गांजे की तस्करी के आरोप में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है .....

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 24 करोड़ रुपये मूल्य के हाइड्रोपोनिक गांजे की तस्करी के आरोप में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने यहां हवाई अड्डे पर एक विशेष सूचना के आधार पर 26 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से बैंकॉक से आए यात्रियों को रोका और छानबीन में उनके कब्जे से करीब 24 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया।



उन्होंने बताया कि लगभग 24 करोड़ रुपये मूल्य के हाइड्रोपोनिक गांजे की तस्करी के आरोप में दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "पूछताछ के दौरान, दोनों यात्रियों ने अपने चेक-इन बैगेज में बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा ले जाने की बात स्वीकार की। अधिकारी ने बताया कि उनके सामान की तलाशी में 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया।



उन्होंने बताया कि यात्रियों को 27 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हाइड्रोपोनिक वीड से तात्पर्य मिट्टी रहित, पानी आधारित पोषक तत्वों से भरपूर खेती प्रणाली से उगाई जाने वाली भांग से है।