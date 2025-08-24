राहुल की नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव…PC में किया ऐलान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के शामिल होंने का एलान कांग्रेस की तरफ से किया गया था लेकिन रविवार...

Lucknow News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के शामिल होंने का एलान कांग्रेस की तरफ से किया गया था लेकिन रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया कि वे राहुल गांधी की यात्रा में नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की यात्रा में शामिल होंगे। उनके इस बयान के बाद राजनतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं।



सपा मुखिया के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। राहुल जी के साथ लेफ्ट से लेकर सारे दल खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा समाज परेशान है। कल आपने देखा कि राहुल गांधी मखाना किसानों से पानी में घुसकर मिलने गए थे तो ऐसे में पूरा देश परेशान है।



इस दौरान चुनाव प्रक्रिया पर भी अखिलेश ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चुनाव में गड़बड़ी होने पर DM के पीछे छिप रहा है और DM लोग CEO के पीछे छिप रहे हैं। अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों और कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है - नाम जुड़वाना, वोट डलवाना और गिनवाना सब करना पड़ रहा है।