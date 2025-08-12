बेटी का प्रेम विवाह बना ‘कलंक’: ललितपुर में जीवित बेटी की कर दी तेरहवीं, समाज के डर से खत्म किए सारे रिश्ते

समाज में इज्जत के नाम पर रिश्तों को कुर्बान करने का हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है। यहां एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश जारी कर, तेरहवीं का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल हुए। वजह? बेटी ने...

Lalitpur News: समाज में इज्जत के नाम पर रिश्तों को कुर्बान करने का हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है। यहां एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश जारी कर, तेरहवीं का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल हुए। वजह? बेटी ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिसे परिवार ने अपनी "इज्जत पर धब्बा" मान लिया।

बेटी का फैसला, परिवार की ‘मौत’ का ऐलान

मड़ावरा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार निवासी शीलचंद्र जैन, जो गल्ला व्यापारी हैं, की बेटी सोनम जैन ने मोहल्ले के ही युवक सुनील परिहार से प्रेम विवाह कर लिया। सुनील की जाति 'परिहार खंगार' बताई जा रही है और वह मजदूर परिवार से है। 26 जुलाई को सोनम अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, और 30 जुलाई को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 6 अगस्त को सुनील ने फेसबुक पर अपनी शादी के प्रमाण पत्र और तस्वीरें सार्वजनिक कर दीं, जिसके बाद सोनम के परिवार में आक्रोश फैल गया। उन्होंने इसे "अपमान" मानते हुए सोनम को मृत घोषित कर दिया।



फोटो समेत छपा शोक संदेश, हुई तेरहवीं

पिता शीलचंद्र और भाई ने सोनम की फोटो के साथ एक शोक संदेश कार्ड छपवाया, जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी का "अकस्मात निधन" 30 जुलाई को हो गया। तेरहवीं का कार्यक्रम 12 अगस्त को विद्या विहार में सुबह 9 बजे आयोजित किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की।



सोशल मीडिया पर शोक कार्ड वायरल

घटना के बाद सोशल मीडिया पर शोक संदेश वाला कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने परिवार के फैसले का समर्थन किया, तो कई ने इसे कट्टर मानसिकता और बेटी के अधिकारों के खिलाफ बताया। एक यूज़र ने लिखा, "ऐसी औलाद को समाज से बाहर कर देना चाहिए," वहीं कुछ ने इस निर्णय को अमानवीय करार दिया।