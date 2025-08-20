Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ‘कमरे से कुत्ते का शव फेंको, 50 रुपए का इनाम पाओ…’, सरकारी स्कूल में मैडम ने बच्चों को दिया गजब का ऑफर; BSA ने बैठाई जांच

‘कमरे से कुत्ते का शव फेंको, 50 रुपए का इनाम पाओ…’, सरकारी स्कूल में मैडम ने बच्चों को दिया गजब का ऑफर; BSA ने बैठाई जांच

Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 Aug, 2025 01:20 AM

throw the dead body of a dog out of the room get a reward of 50 rupees

जिले के मौदहा ब्लॉक के कुंहेटा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में बंद रह गए एक कुत्ते की मौत हो गई, लेकिन छुट्टियों के चलते तीन दिन तक शव स्कूल में ही सड़ता रहा। जब स्कूल खुला, तो भयंकर दुर्गंध के बीच बच्चों की पढ़ाई...

Hamirpur News: जिले के मौदहा ब्लॉक के कुंहेटा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में बंद रह गए एक कुत्ते की मौत हो गई, लेकिन छुट्टियों के चलते तीन दिन तक शव स्कूल में ही सड़ता रहा। जब स्कूल खुला, तो भयंकर दुर्गंध के बीच बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी गई, मगर किसी भी कर्मचारी ने शव हटाने की जिम्मेदारी नहीं ली। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई, जब स्कूल की एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के बच्चों को ही शव हटाने के लिए 50 रुपये इनाम देने की बात कही। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

क्या है मामला?
15 अगस्त को झंडारोहण कार्यक्रम के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। उसी दौरान एक कुत्ता स्कूल परिसर में रह गया और तीन दिन की छुट्टियों के दौरान वहीं दम तोड़ दिया। 18 अगस्त को जब स्कूल दोबारा खुला, तो क्लास में कुत्ते का सड़ा हुआ शव पड़ा मिला, जिससे भारी दुर्गंध फैल गई। कक्षा 4 के छात्र किशन ने बताया कि उनके पिता ने एक सफाईकर्मी को बुलवाया था, लेकिन उसने शव हटाने के लिए 500 रुपये मांगे, जिसे टीचर ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिक्षिका ने किशन और उसके दोस्त से कहा कि अगर वे कुत्ते को बाहर फेंक दें, तो 50 रुपये इनाम दिया जाएगा। बच्चों के मना करने के बाद भी शव को हटाया नहीं गया।

 वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग सख्त
कक्षा के अंदर कुत्ते के शव का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। घटना पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!