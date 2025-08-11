UP विधानसभा मानसून सत्र में 24 घंटे कार्यवाही चला सकती है सरकार

UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश में आज यानी 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र केवल चार दिन ही चलेगा और चार दिन ही विधायी कार्य होंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दूबे...

UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश में आज यानी 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र केवल चार दिन ही चलेगा और चार दिन ही विधायी कार्य होंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दूबे ने बताया कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सदन की कार्यवाही चलेगी। शनिवार को 15 अगस्त और 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की वजह से अवकाश रहेगा।

24 घंटे तक चलेगी सदन की कार्यवाही

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से ज्यादा से ज्यादा सत्र चलाने की मांग की है। इस बीच सूत्रों की माने तो सरकार इस दौरान एक साथ 24 घंटे तक सदन की कार्यवाही चलेगी। विधानसभा से जुड़े सूत्रों की माने तो 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी जो लगातार 14 अगस्त 11 बजे तक चल सकती है। इस दौरान सदन में ‘‘उत्तर प्रदेश के विकास के सतत आयाम'' विषय पर सरकार चर्चा करा सकती है। इसमें सभी मंत्री प्रदेश के 2047 तक के विकास का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। सदन में उस पर चर्चा होगी।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था, पीडीए पाठशाला, बाढ़, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठा सकता है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है।



