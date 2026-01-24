Police and Lawyers Fight: थाने के अंदर पुलिसवालों और वकीलों का हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों पक्षों में हुई मारपीट; वीडियो वायरल, ऐसा रहा पूरा सीन

Agra News: यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर थाने अंदर ही पुलिसवालों और वकीलों के बीच विवाद हो गया। न्यू आगरा थाने के अंदर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जो धीरे-धीरे हाथापाई...

Agra News: यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर थाने अंदर ही पुलिसवालों और वकीलों के बीच विवाद हो गया। न्यू आगरा थाने के अंदर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जो धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई। पुलिस और वकील दोनों में ही गुत्थम-गुत्था वाली भिड़ंत हो गई।इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्यों हुआ विवाद?

जानकारी के अनुसार, यह विवाद एक वकील से जुड़ी शिकायत के कारण शुरू हुआ। इसी मामले को लेकर कई वकील अपनी शिकायत दर्ज कराने न्यू आगरा थाने पहुंचे थे। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई।

विवाद की वजह क्या थी?

बताया जा रहा है कि थाने में एक पक्ष की ओर से आए एक वकील पर आरोप है कि उसने दूसरे पक्ष की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने वकील को रोकने की कोशिश की, तो स्थिति और बिगड़ गई। वकील के साथ बदसलूकी की खबर मिलते ही अन्य वकील भी बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

थाने के अंदर बढ़ते हंगामे और हाथापाई को देखते हुए थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। बाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

