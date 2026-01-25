UP में जमीन विवाद में फिल्मी स्टाइल में दिनदहाड़े तड़तड़ाईं गोलियां, दबंगों ने रायफल से की ताबड़तोड़ फायरिंग, चारों तरफ फैली दहशत

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ग्राम सभा बाकी, फुलवरिया टोला में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर हालात उस समय बेकाबू हो गए, जब दबंगों ने कथित तौर पर रायफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर गांव में आतंक का माहौल बना दिया। इस घटना से ग्रामीणों में भय व्याप्त है...

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ग्राम सभा बाकी, फुलवरिया टोला में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर हालात उस समय बेकाबू हो गए, जब दबंगों ने कथित तौर पर रायफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर गांव में आतंक का माहौल बना दिया। इस घटना से ग्रामीणों में भय व्याप्त है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र यादव ने करीब दो वर्ष पहले संबंधित जमीन की विधिवत रजिस्ट्री कराकर उस पर पक्की दीवार का निर्माण कराया था। शनिवार को अशोक पांडेय और विनोद पांडेय अपने परिजनों के साथ हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर उस दीवार को जबरन तोड़ने लगे। जब वीरेंद्र यादव ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल आपात नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

यह भी पढ़ें : हैंडसम Gym Trainer से बढ़ीं नज़दीकियां, प्रेम जाल में फंसाकर शुरू हुआ धर्मांतरण का धंधा! फिर ..... 'मिर्जापुर कांड' के मास्टरमाइंड इमरान की कहानी चौंका देगी



बिना ठोस कार्रवाई के लौटी पुलिस, दबंगों ने की अंधाधुंध फायरिंग

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ देर रुकने के बाद पुलिस बिना किसी ठोस कार्रवाई के लौट गई। पुलिस के जाने के लगभग एक घंटे बाद आरोपी दोबारा हथियार लेकर गांव पहुंचे और कथित तौर पर ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हो गए।



घटना के बाद से पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सख्त कार्रवाई करती, तो इस तरह की गंभीर घटना को रोका जा सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।