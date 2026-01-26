Main Menu

  • ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर गरमाई सियासत, आहत होकर PCS के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा (PCS) के एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। अलंकार अग्निहोत्री वर्ष 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा (PCS) के एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। अलंकार अग्निहोत्री वर्ष 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं।

इस्तीफे के पीछे उन्होंने दो प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, माघ मेले के दौरान ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य से जुड़े ब्राह्मण बटुक शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट, जिसमें बटुकों की चोटी/शिखा पकड़कर उन्हें पीटे जाने का आरोप है। दूसरा, UGC Regulations 2026 के विरोध में उन्होंने यह कड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के बटुक ब्राह्मण शिष्यों के साथ हुई इस घटना को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने गहरी नाराजगी और पीड़ा व्यक्त की थी। उनका कहना है कि धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

इस्तीफे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी असाधारण स्थिति देखने को मिली। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने कार्यालय में लगी पदनाम पट्टिका पर स्वयं “इस्तीफा” लिखवा दिया, जो उनके निर्णय की गंभीरता को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपना त्यागपत्र उच्चाधिकारियों को सौंप दिया है और फिलहाल आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस इस्तीफे के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इस इस्तीफे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले को संवेदनशील मानते हुए उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

