अयोध्या में हड़कंप! 26 जनवरी के दिन राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने संदिग्ध को दबोचा

Ayodhya News: 26 जनवरी से पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी डायल 112 पर कॉल कर दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत अलर्ट मोड में आ गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धमकी देने वाले संदिग्ध युवक को हिरासत...

Ayodhya News: 26 जनवरी से पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी डायल 112 पर कॉल कर दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत अलर्ट मोड में आ गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धमकी देने वाले संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हिरासत में लिया गया युवक उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति असंतुलित बताई जा रही है, हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

देर रात डायल 112 पर आया कॉल

जानकारी के अनुसार, 24 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे डायल 112 पर एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने राम मंदिर में बम धमाके की आशंका जताई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। पुलिस ने कॉलर के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और कुछ ही समय में युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई।

पुलिस और इंटेलिजेंस कर रही पूछताछ

फिलहाल अयोध्या पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी युवक से गहन पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या युवक वाकई मानसिक रूप से अस्वस्थ है या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहतीं, इसलिए हर पहलू की जांच की जा रही है।

पुलिस ने जारी किया आधिकारिक बयान

अयोध्या पुलिस ने मामले को लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया है। अयोध्या कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि: “दिनांक 24 जनवरी 2026 की रात डायल 112 पर कॉल कर राम मंदिर में ब्लास्ट होने की सूचना दी गई थी। कॉल करने वाले की पहचान रामकरन पुत्र मुन्नालाल, निवासी मल्हान पुरवा दुल्हापुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा के रूप में हुई है। कॉलर को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध मंदबुद्धि प्रतीत हो रहा है।”

26 जनवरी को लेकर देशभर में हाई अलर्ट

गौरतलब है कि 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाके, पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। फिलहाल राम मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।