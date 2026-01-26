Main Menu

अंडरगार्मेंट्स में मेल स्पर्म और प्राइवेट पार्ट पर... सोती हुई NEET छात्रा के साथ रेप! फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे

Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Jan, 2026 07:24 PM

पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीआईडी की फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी है, जिसमें छात्रा के साथ मौत से पहले शारीरिक...

Patna Girls Hostel Case: पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीआईडी की फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी है, जिसमें छात्रा के साथ मौत से पहले शारीरिक उत्पीड़न के ठोस सबूत सामने आए हैं। इस खुलासे के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

FSL रिपोर्ट में सामने आए अहम तथ्य
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा के अंडरगार्मेंट्स पर पुरुष के जैविक अवशेष पाए गए हैं। तकनीकी जांच से संकेत मिला है कि घटना से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। पुलिस इन सैंपलों की डीएनए प्रोफाइलिंग करा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

SIT जांच में जुटी, पुलिस बरत रही सतर्कता
हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन SIT ने फिलहाल आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है। पटना पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और सभी सबूतों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है ताकि किसी भी दोषी को बख्शा न जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
जहानाबाद की रहने वाली छात्रा डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी और गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। उसकी मौत और अब सामने आए तथ्यों ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी छात्रा के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे, जो किसी हिंसक वारदात की ओर इशारा कर रहे थे।

आगे की कार्रवाई
पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने के बाद संदिग्ध लोगों के नमूने एकत्र करेगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हॉस्टल परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री कैसे हुई या इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है।

