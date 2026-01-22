Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फिर मुश्किल में नेहा सिंह राठौर; प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने थमाया नोटिस

फिर मुश्किल में नेहा सिंह राठौर; प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने थमाया नोटिस

Edited By Pooja Gill,Updated: 22 Jan, 2026 01:32 PM

neha singh rathore in trouble again police issue notice

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में 2025 में दर्ज एक प्रकरण में नोटिस जारी किया है...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में 2025 में दर्ज एक प्रकरण में नोटिस जारी किया है। लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राठौर के खिलाफ 2025 में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के तहत बुधवार को उन्हें नोटिस जारी किया गया है।'' 

क्या बोलीं नेहा सिंह राठौर?  
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि लखनऊ के हजरतगंज थाने से बुलाए जाने के बाद वाराणसी के लंका थाने के पुलिसकर्मी भी उनके घर पहुंचे। उन्होंने लिखा, ‘‘जितनी मेहनत और तेजी मुझे परेशान करने के लिए की जा रही है, काश उतनी मेहनत और तेजी पटना की बेटी को न्याय दिलाने के लिए की गई होती। खैर, हजरतगंज कोतवाली से बुलावे के बाद बनारस के लंका थाने की पुलिस भी घर आ गई है। खूब बेटी बचा रहे हैं! लानत है!''

लखनऊ पुलिस भी कर रही जांच 
पुलिस ने कहा कि नोटिस 2025 में दर्ज मामले से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही जारी किया गया है। लखनऊ पुलिस भी राठौर के खिलाफ अलग से जांच कर रही है। उनके विरुद्ध पहलगाम आतंकवादी हमले से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। पिछले साल हुए इस हमले में जम्मू-कश्मीर में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में 27 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद राठौर ने इसे अदालत में चुनौती दी और सात जनवरी को उच्चतम न्यायालय से गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्राप्त हुआ।   
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!