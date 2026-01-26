75 वर्ष की उम्र में वरिष्ठ पत्रकार का हुआ निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस

वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के पूर्व पत्रकार एएम खान (75) का सोमवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। परिजनों ने यह जानकारी दी। खान के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। पीटीआई के उत्तर प्रदेश...

लखनऊ : वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के पूर्व पत्रकार एएम खान (75) का सोमवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। परिजनों ने यह जानकारी दी। खान के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। पीटीआई के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में सेवा देने के बाद वह 2010 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में भी कुछ समय तक काम किया।



परिवार के एक सदस्य ने पीटीआई-भाषा को बताया कि खान का निधन सुबह करीब 11 बजे गोमती नगर के विपुल खंड स्थित उनके घर पर हुआ। उनकी बेटी अलहमरा खान ने यह जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज बाद में यहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत तिवारी समेत कई अन्य पत्रकार खान के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे।

