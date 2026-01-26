Main Menu

  • 75 वर्ष की उम्र में वरिष्ठ पत्रकार का हुआ निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस

Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Jan, 2026 06:46 PM

senior journalist am khan passes away at the age of 75

वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के पूर्व पत्रकार एएम खान (75) का सोमवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। परिजनों ने यह जानकारी दी। खान के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। पीटीआई के उत्तर प्रदेश...

लखनऊ : वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के पूर्व पत्रकार एएम खान (75) का सोमवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। परिजनों ने यह जानकारी दी। खान के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। पीटीआई के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में सेवा देने के बाद वह 2010 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में भी कुछ समय तक काम किया। 

परिवार के एक सदस्य ने पीटीआई-भाषा को बताया कि खान का निधन सुबह करीब 11 बजे गोमती नगर के विपुल खंड स्थित उनके घर पर हुआ। उनकी बेटी अलहमरा खान ने यह जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज बाद में यहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत तिवारी समेत कई अन्य पत्रकार खान के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। 

यह भी पढ़ें : UP प्रशासन में हलचल! शंकराचार्य विवाद और UGC कानून से आहत होकर PCS अधिकारी ने दिया इस्तीफा, कौन हैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री? 

बरेली (जावेद खान) : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से पिटाई से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। इससे आहत होकर उन्होंने यह फैसला लिया .... पढ़ें पूरी खबर .....
 

