Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • माघ मेला विवाद पर साध्वी निंरजन ज्योति ने दिया बड़ा बयान, कहा- दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं

माघ मेला विवाद पर साध्वी निंरजन ज्योति ने दिया बड़ा बयान, कहा- दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jan, 2026 07:55 PM

sadhvi niranjan jyoti made a major statement on the magh mela controversy

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रयागराज के माघ मेला में जारी विवाद में मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दोनों की तरफ से गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा, "मैं उस विवाद में नहीं जाती, लेकिन...

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रयागराज के माघ मेला में जारी विवाद में मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दोनों की तरफ से गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा, "मैं उस विवाद में नहीं जाती, लेकिन भीड़भाड़ में स्वयं संयम बरतना चाहिए। माघ मेले में कोई शाही स्नान नहीं होता है। ऐसे में आराम से जाना चाहिए और स्नान करके वापस चले आना चाहिए।

उन्होंने कहा, "प्रयागराज में यह माघ मेला है जहां एक अवधि के लिए कल्पवासी आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। यह मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री के तहत है और वह इस पर जवाब देंगे।

 ये भी पढ़ें:- एक योगी, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता: शंकराचार्य विवाद पर जमकर बरसे CM योगी

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत के मुरथल के नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित बीजेपी के कई सीनियर नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती परंपरागत पालकी यात्रा के दौरान विवाद और धरने पर बैठने को लेकर बिना नाम लिए ही जमकर हमला बोला। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!