यूपी टोल प्लाजा पर सेना के जवान की खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई, वायरल हुआ दर्दनाक वीडियो

Meerut News: उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के सरूरपुर थाना इलाके में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां एक सेना के जवान को लोगों ने टोल प्लाजा पर लगे जाम को लेकर शिकायत करने पर गुस्से में आकर खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जवान ने टोल पर जाम की समस्या पर उठाई आवाज

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जवान ने टोल पर जाम की समस्या को लेकर आवाज उठाई, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर खंभे से बांध दिया और बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान जवान चोटिल हो गया।

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की जांच कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित जवान को भी मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।

सरूरपुर में घटना से प्रशासन चिंतित

सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी चौराहा इस घटना का केंद्र रहा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ऐसे मामले सामाजिक शांति के लिए चिंताजनक हैं और जल्द नियंत्रित करने की जरूरत है।