नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी की रील वायरल, नियमों की उड़ाई धज्जियां, कार्रवाई पर उठे सवाल

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Jan, 2026 03:19 PM

औरैया: जनपद में रीलबाजों का खतरनाक शौक एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर कार सवार युवकों ने चलती कार पर सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर युवक अपनी जान के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं।

खुलेआम नेशनल हाईवे पर उड़ाई नियमों की धज्जियां 
बताया जा रहा है कि यह स्टंटबाजी खुलेआम नेशनल हाईवे पर की गई, जहां तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद रीलबाज बेखौफ होकर कार की छत और दरवाजों पर लटककर स्टंट करते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद ऐसे रीलबाज कोई सबक नहीं ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में खतरनाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं।

स्टंटबाजी से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा 
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नियमों की अनदेखी कर बनाई गई यह रील अब पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारों की नजर इन रीलबाजों पर कब पड़ेगी और इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 उठी सख्त कार्रवाई की मांग
अब देखने वाली बात यह होगी कि औरैया सदर कोतवाली पुलिस और संबंधित अधिकारी वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर इन स्टंटबाजों के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बना हुआ है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

