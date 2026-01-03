देवर ने भाभी को कमरे में खींचा, शिकायत पर शौहर का जवाब– 'जब दहेज नहीं लाई तो क्या दिक्कत है? देवर है, जो कर रहा है करने दो'... हैवानियत से हिला बागपत

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता महिला को दहेज के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। पीड़िता का आरोप है कि न सिर्फ उससे दहेज की मांग की गई, बल्कि उसकी इज्जत, सुरक्षा...

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता महिला को दहेज के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। पीड़िता का आरोप है कि न सिर्फ उससे दहेज की मांग की गई, बल्कि उसकी इज्जत, सुरक्षा और जान तक को खतरे में डाल दिया गया।

शादी के बाद शुरू हुआ दहेज का दबाव

पीड़िता परवीन के मुताबिक, उसका निकाह दिसंबर 2022 में मेरठ के सिवालखास निवासी सुहैल से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों की असली सोच सामने आने लगी। दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे और धीरे-धीरे मांगें बढ़ती चली गईं। जब मायके पक्ष मांगें पूरी नहीं कर पाया तो परवीन के साथ अत्याचार शुरू कर दिए गए।

देवर पर गंभीर आरोप

परवीन का आरोप है कि उसका देवर जैद उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करता था। कई बार वह उसे जबरदस्ती कमरे में खींच ले जाता और गलत हरकत करने की कोशिश करता। जब परवीन ने यह बात अपने पति सुहैल को बताई, तो उसे इंसाफ मिलने के बजाय ताने सुनने पड़े। पीड़िता के अनुसार, पति ने कहा, “जब दहेज नहीं लाई तो क्या दिक्कत है? देवर है, जो कर रहा है करने दो।” यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गई।

सास ने गर्म पानी डालकर जलाया

परवीन ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी सास ने दहेज के लिए उसके पैरों पर गर्म पानी डालकर जला दिया। इसके बावजूद मायके वालों ने रिश्ता बचाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार पैसे दिए और एक बाइक भी ससुराल पक्ष को दी, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगें खत्म नहीं हुईं।

कार की मांग और तीन तलाक

कुछ समय बाद ससुराल वालों ने कार की मांग रख दी। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो पति ने परवीन को तीन बार ‘तलाक’ बोलकर उसकी मासूम बेटी समेत घर से निकाल दिया। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद वह इंसाफ के लिए दर-दर भटकती रही।

पुलिस से लगाई गुहार, जांच के आदेश

आखिरकार परवीन ने बागपत पुलिस से मदद की गुहार लगाई। महिला की शिकायत पर पूरा मामला दर्ज किया गया है। बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए मामले का संज्ञान लेने और वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कोतवाली बागपत के थाना प्रभारी को मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।