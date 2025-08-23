UP STF encounter: एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, 14 वर्षों से फरार चल रहा था आरोपी

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है, यहां पर यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट मुठभेड़ के दौरान एक लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया को मार गिराया है। आरोपी शंकर पर लूट और हत्या समेत कई मामले को लेकर दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे, मिली...

आजमगढ़ (शुभम सिंह ): उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है, यहां पर यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट मुठभेड़ के दौरान एक लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया को मार गिराया है। आरोपी शंकर पर लूट और हत्या समेत कई मामले को लेकर दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे, मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बदमाश 14 साल से फरार चल रहा था। 17 सितंबर 2024 को वाराणसी के एडीजी ने शंकर कनौजिया पर एक लाख का इनाम घोषित किया था।

बड़ी वारदात की फिराक में था आरोपी

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ बड़ी वारदात की फिराक में है। एसटीएफ निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही शंकर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जिसमें शंकर घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल आरोपी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।



आरोपी के कब्जे से कार्बाइन, पिस्टल बरामद

एसटीएफ से मिली जानारी के मुताबिक आरोपी के कब्जे से कार्बाइन, पिस्टल, खुखरी व भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा कि अपराधी शंकर ने 2011 में दोहरीघाट में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की गला काटकर हत्या की थी। इसके बाद से वह फरार था। फरारी के दौरान कई वारदातें कीं।

वाराणसी एडीजी आरोपी पर घोषित किया था इनाम

जुलाई 2024 में उसने आजमगढ़ के महाराजगंज के शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली और हत्या कर सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी मामले में वाराणसी एडीजी ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित था। जिसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। जिस आज मुठभेड़ में ढेर कर दिया है।