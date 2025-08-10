गरीब मरीजों के लिए योगी सरकार की सौगात: यूपी में सिर्फ 1 रुपये में होगा CT Scan! पढ़ें पूरी खबर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। टीआरएफ (Trust Response Fund) योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में (UP Government Health Scheme) सीटी स्कैन (CT...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। टीआरएफ (Trust Response Fund) योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में (UP Government Health Scheme) सीटी स्कैन (CT Scan) की महंगी जांच भी मात्र 1 रुपये में कराई जा सकेगी।



किन्हें मिलेगा लाभ?

यह सुविधा बीपीएल कार्डधारकों, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों और ऐसे रोगियों को मिलेगी जिन्हें सरकारी डॉक्टर द्वारा सीटी स्कैन की जरूरत बताई गई हो।



कैसे कराएं जांच?

उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर की सलाह और रेफरल पर्ची से आप की जांच एक रुपए में होगी।



आधार कार्ड साथ लेकर आना जरूरी।

मरीज को सोमवार से शनिवार, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला अस्पताल में जांच कराई जा सकती है। जिसके लिए महज एक रुपए की पर्ची में ही ऐ जांच होगी।



योजना का उद्देश्य

सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संतोष यादव के अनुसार, योजना का मकसद गरीब मरीजों को महंगे टेस्ट बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि वे समय पर इलाज करा सकें। कई बार आर्थिक तंगी के कारण लोग जरूरी जांच टाल देते हैं, जिससे उनकी हालत बिगड़ जाती है।



बड़ी राहत और समय पर इलाज

सरकार की यह पहल न केवल महंगे टेस्ट को आम लोगों की पहुंच में लाएगी, बल्कि समय पर जांच और इलाज से मरीजों को बड़ी आर्थिक व स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा।









