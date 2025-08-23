Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी यादव, UP के शाहजहांपुर में दर्ज हुआ FIR... जानें का लगा आरोप?

मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी यादव, UP के शाहजहांपुर में दर्ज हुआ FIR... जानें का लगा आरोप?

Edited By Mamta Yadav,Updated: 23 Aug, 2025 03:35 PM

lalu s son tejaswi yadav in trouble fir filed in shahjahanpur up

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने को लेकर शुक्रवार को थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज...

Shahjahanpur News, (नंदलाल): उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने को लेकर शुक्रवार को थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया है।

तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता द्वारा सदर बाजार में दर्ज कराए गए मुकदमे के हवाले से शनिवार को बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर देश के सभी लोगों मे भयंकर रोष एवं क्रोध है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए एवं गम्भीर धाराओं में मुक्दमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए।

द्विवेदी ने बताया कि भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दी गई तहरीर के साथ सोशल मीडिया एक्स पर अमर्यादित टिप्पणी की कॉपी भी साथ में संलग्न की गई। सदर बाजार पुलिस ने तहरीर के आधार पर तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 353(2) ,197(1)(a) में मुकदमा दर्ज किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!