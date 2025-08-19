Main Menu

UP पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शाहजहांपुर में 6 लाख की अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2025 11:46 PM

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की जैतीपुर पुलिस ने मंगलवार को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो किलो 54 ग्राम फाइन क्वालिटी अफ़ीम बरामद की है। बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग छह लाख रुपये आंकी गयी है।

क्षेत्राधिकारी तिलहर दिव्या गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बण्डिया खुर्द तिराहे के पास घेराबंदी कर पुलिस ने तस्कर अताऊल हक (33) और मोहम्मद नौसाद (35) को गिरफ्तार किया है। झारखंड निवासी बदमाशों के कब्जे से कुल दो किलो 54 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम और 2150 रूपये बरामद हुये है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सस्ते दामों में अफीम खरीदकर महंगे दामों में बेचते हैं। एक राहगीर से मुलाकात के दौरान उन्हें शाहजहांपुर में एक संभावित खरीदार के बारे में पता चला। राहगीर ने वीडियो कॉल पर खरीदार से उनकी बात करवाई। इसके बाद दोनों अफीम लेकर शाहजहांपुर आ गए।

आरोपी न तो खरीदार की पहचान बता पा रहे हैं और न ही वह मोबाइल नंबर याद कर पा रहे हैं, जिस पर वीडियो कॉल हुई थी। निगोही थानाध्यक्ष गौरव त्यागी के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

