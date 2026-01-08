लखनऊ में खौफ का दिन! नदी, खेत और किचन से मिलीं 5 लाशें, कंकाल ने खोले गायब महिला के राज; मच गया हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Jan, 2026 07:36 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग-अलग जगहों से कुल पांच शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इन घटनाओं में गोमती नदी से युवक-युवती के शव, एक सरसों के खेत से नर कंकाल और एक बावर्ची की संदिग्ध मौत शामिल है। सभी मामलों में पुलिस जांच में जुटी हुई है।
गोमती नदी में युवक-युवती के शव मिले
लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में गोमती नदी में एक युवक और एक युवती का शव उतराता हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस उनकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि मौत हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह।
सरसों के खेत में मिला नर कंकाल
इसके अलावा लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के ग्राम कुबेहरा में एक सरसों के खेत से नर कंकाल बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह कंकाल 13 दिसंबर 2025 से लापता पूनम का हो सकता है। कंकाल पूनम के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला है। कंकाल के पास जो कपड़े मिले हैं, उन्हें पूनम की साड़ी बताया जा रहा है। पूनम के पति पीतांबर ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई थी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के बाद ही साफ हो सकेगी।
मोबाइल विवाद के बाद हुई थी पूनम की गुमशुदगी
परिजनों के मुताबिक, पड़ोस के एक युवक से बातचीत को लेकर पूनम और उसके पति पीतांबर के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान पीतांबर ने पूनम का मोबाइल फोन छीन लिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद पूनम अचानक लापता हो गई थी। अब कंकाल मिलने के बाद पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
बावर्ची की संदिग्ध हालात में मौत
इसी बीच लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में एक और मामला सामने आया है। यहां एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले बावर्ची एम लाल शर्मा (35) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह कल सुबह किचन में खून से लथपथ हालत में मिला था और पास में एक चाकू भी पड़ा था। साथी कर्मचारियों ने उसे तुरंत लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि एम लाल शर्मा ने गर्दन पर चाकू से वार कर आत्महत्या की। मृतक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। उसके पिता ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उसकी पत्नी और बेटी नेपाल में ही रहती हैं।
पुलिस हर मामले की अलग-अलग जांच में जुटी
लखनऊ में एक ही दिन में सामने आई इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।