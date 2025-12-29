कौन होगा लाइफ पार्टनर? महाकुंभ से वायरल हुईं हर्षा रिछारिया ने खोला अपने दूल्हे का राज

UP News: महाकुंभ 2025 के दौरान मॉडल और सनातन धर्म की प्रचारक हर्षा रिछारिया काफी चर्चा में रहीं। रविवार को 30 साल की हर्षा उत्तर प्रदेश के कौशांबी पहुंचीं...

UP News: महाकुंभ 2025 के दौरान मॉडल और सनातन धर्म की प्रचारक हर्षा रिछारिया काफी चर्चा में रहीं। रविवार को 30 साल की हर्षा उत्तर प्रदेश के कौशांबी पहुंचीं। यहां लोगों ने उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल किए, जिसका उन्होंने साफ और मजेदार जवाब दिया।

कौन होगा दूल्हा?

जब उनसे पूछा गया कि उनका होने वाला दूल्हा कौन होगा, तो हर्षा ने कहा कि उनका जीवनसाथी न तो कोई एक्टर होगा और न ही मॉडल। उन्होंने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगी जो सनातन धर्म को मानता हो और समाज के लिए कुछ करना चाहता हो। फिलहाल उनके परिवार की तरफ से शादी को लेकर कोई दबाव नहीं है। अपने जीवनसाथी को लेकर हर्षा ने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी इंसानियत, अच्छे विचार और धर्म व समाज के लिए काम करने की भावना है। उनका मानना है कि अगर सोच नहीं मिलती, तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता।

लव जिहाद के प्रति जागरूक कर रही हर्षा रिछारिया

जानकारी के मुताबिक, हर्षा रिछारिया ने शनिवार को प्रयागराज से “शक्ति सृजन यात्रा” की शुरुआत की है। इस यात्रा के दौरान वे युवाओं को लव जिहाद के प्रति जागरूक कर रही हैं और दूसरे धर्म में विवाह से बचने की बात कर रही हैं। रविवार को यह यात्रा कौशांबी पहुंची। अपनी यात्रा के बारे में हर्षा ने कहा कि महाकुंभ के जरिए सरकारों ने सनातन धर्म को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश है कि वे भी इस काम में थोड़ा-सा योगदान दें और इस यात्रा को देश के अलग-अलग हिस्सों तक ले जाएं।