Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • राजू, पप्पू, सुनील और शंकर सहित 41 यात्रियों पर रेलवे ने की कार्रवाई—सभी ने किया एक जैसा ही गंभीर अपराध!

राजू, पप्पू, सुनील और शंकर सहित 41 यात्रियों पर रेलवे ने की कार्रवाई—सभी ने किया एक जैसा ही गंभीर अपराध!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 09:42 AM

railways took action against 41 passengers including raju pappu and sunil

Agra News: आगरा मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। यह अभियान 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक विशेष रूप से कई ट्रेनों में......

Agra News: आगरा मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। यह अभियान 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक विशेष रूप से कई ट्रेनों में किया गया।

जांच और कार्रवाई
इस दौरान मथुरा से इटावा और मथुरा–निजामुद्दीन सहित आगरा कैंट–निजामुद्दीन खंड में गाड़ियों में सघन टिकट और अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की जांच की गई। इस जांच में कुल 41 मामलों में कार्रवाई की गई और 17,625 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

28 दिसंबर को विशेष मामले
28 दिसंबर को कई गाड़ियों में यात्रियों द्वारा अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाएं सामने आईं। इनमें प्रमुख हैं:

- गाड़ी संख्या 19305, मथुरा जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 5, एम2 कोच में राजू
- गाड़ी संख्या 12279, धौलपुर जंक्शन डी-9 कोच में ब्रिजेश शर्मा
- गाड़ी संख्या 18237, कोसीकलां–होडल सामान्य कोच में पप्पू
- गाड़ी संख्या 12910, मथुरा जंक्शन जी-12 कोच में अभिषेक
- गाड़ी संख्या 20946, मथुरा जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 1 स्लीपर क्लास में रवण जेम्स
- गाड़ी संख्या 11906, कोसीकलां स्टेशन पर रोशन
- गाड़ी संख्या 12807, मथुरा जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 3 में नीरज
- गाड़ी संख्या 11450, मथुरा जंक्शन स्टेशन पर शंकर लाल
- गाड़ी संख्या 22222, आगरा कैंट प्लेटफार्म नंबर 1 बी4 कोच में सुनील
इन यात्रियों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया।

और ये भी पढ़े

अनावश्यक चेन पुलिंग के दुष्परिणाम
रेल प्रशासन के अनुसार, अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग से ट्रेनें समय पर नहीं चल पातीं। इससे न केवल उस ट्रेन की पंच्‍यूअलिटी प्रभावित होती है, बल्कि पीछे चल रही अन्य ट्रेनें भी देर से चलती हैं, जिससे यात्रियों का समय बर्बाद होता है। अकसर देखा गया है कि कई गैर-यात्री जो अपने परिजनों या परिचितों को विदा करने आते हैं, समय पर ट्रेन से नहीं उतर पाते और चेन खींच देते हैं। इससे सह-यात्रियों को असुविधा होती है और ट्रेन के संचालन में व्यवधान आता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि केवल आपात स्थिति में ही अलार्म चेन का प्रयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित और समय पर सेवा मिल सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!