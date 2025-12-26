बिहार चुनाव हारने के बाद अखिलेश का बिगड़ा मानसिक संतुलन: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को श्रावस्ती जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और पार्टी पदाधिकारियों ने किया। दौरे के...

श्रावस्ती ( दुर्गेश शुक्ला): उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को श्रावस्ती जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और पार्टी पदाधिकारियों ने किया। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने भाजपा की कोर कमेटी के साथ बैठक की और इसके बाद भंगहा स्थित गुरुद्वारे के पास ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया।



ग्राम चौपाल में डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और आम लोगों से उनका लाभ लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव में पीडीए की हार के बाद अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव सैफई लौट जाएंगे क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है।



डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर (SIR) को लेकर विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि सरकार फर्जी वोटों की पहचान कर उन्हें खत्म करने का काम कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा मस्जिद निर्माण के विरोध में नहीं है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के नाम पर किसी भी इमारत का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



कफ सिरप मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और माफिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव माफियाओं और गुंडों के संरक्षक हैं। वहीं उन्नाव रेप कांड के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।