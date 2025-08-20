Main Menu

UP: अब पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे बड़े शहरों के चक्कर

20 Aug, 2025

पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब चित्रकूट जनपद के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली जैसे महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

Chitrakoot News: पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब चित्रकूट जनपद के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली जैसे महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आवेदकों के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि अब जिले में ही पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत हो गई है।

कर्वी बड़ा डाकघर परिसर में इस वैन का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी उमेश चंद्र निगम, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, नगर पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता समेत भाजपा नेताओं ने फीता काटकर किया है। यह वैन आज से लगातार तीन दिनों तक चित्रकूट डाकघर में खड़ी रहकर लोगों से पासपोर्ट आवेदन लेगी और साथ ही उनका वेरिफिकेशन कराएगी और आवेदकों को घर बैठे ही उनका पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

इससे पहले तक लोगों को पासपोर्ट आवेदन और वेरिफिकेशन के लिए लोगों को प्रयागराज या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता था और कतारों में लगकर बनवाना पड़ता था जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती थी। अब स्थानीय स्तर पर यह सुविधा मिलने से पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और 20 अगस्त तक चित्रकूट जिले के लोग पासपोर्ट जैसी समस्या और आवेदन के लिए यहां पर आ सकते हैं।

