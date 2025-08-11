Main Menu

एक्शन में UP पावर कारपोरेशन, विद्युत बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर होगी कार्रवाई

Edited By Mamta Yadav,Updated: 11 Aug, 2025 01:50 AM

विद्युत बिल जमा करने के बावजूद विद्युत आपूर्ति न होने की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ़ आशीष गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है, साथ बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के...

Lucknow News: विद्युत बिल जमा करने के बावजूद विद्युत आपूर्ति न होने की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ़ आशीष गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है, साथ बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

विद्युत बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर ही कार्रवाई की जाए
अध्यक्ष की तरफ से सभी वितरण निगमों को जारी निर्देश में कहा गया है कि कतिपय प्रकरणों में देखा जा रहा है कि किसी ग्राम में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा न किये जाने पर पूरे ग्राम की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी जाती है। जिस कारण ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो अपना विद्युत बिल नियमित रूप से जमा करते है। अतः ऐसी स्थिति में विद्युत बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर ही कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा है कि यदि अतिभारिता के कारण एक ही स्थान पर वितरण ट्रान्सफार्मर बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इसका तकनीकी/वाणिज्यिक परीक्षण कराकर क्षमतावृद्धि की कार्यवाही की जाये।

बार-बार शट डाउन न लिए जाएं
उपभोक्ताओं की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सही विद्युत बिल निर्गत किये जाये तथा बिल संशोधन प्राथमिकता पर किये जाये। विगत दिनों में आयोजित किये गये उपभोक्ता मेगा शिविरों में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। यथा सम्भव प्लान्ड शट्-डाउन के कार्य सामान्य रोस्टरिंग की अवधि में करा लिये जाये। यदि अति आवश्यक है तो प्लान्ड शट्-डाउन दिन में एक अथवा दो बार ही लिए जाएं। बार-बार शट डाउन न लिए जाएं। इनकी पूर्व सूचना भी सोशल मीडिया/एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाये। वहीं उन्होंने कहा है कि वितरण क्षेत्र के अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा उपभोक्ताओं की फोन कॉल रिसीव की जायें एवं उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर निस्तारित करायी जाये।

