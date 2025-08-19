UP के मुख्य सचिव एसपी गोयल छुट्टी पर, एपीसी दीपक कुमार को मिला प्रभार… शासन में बड़े फेरबदल के संकेत!

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2025 11:08 PM
उत्तर प्रदेश शासन में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव की आहट तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल अवकाश पर चले गए हैं। उनके स्थान पर कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) दीपक कुमार को सभी विभागों का प्रभार दिया गया है।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश शासन में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव की आहट तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल अवकाश पर चले गए हैं। उनके स्थान पर कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) दीपक कुमार को सभी विभागों का प्रभार दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, शासन में कई अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला प्रस्तावित है। मुख्य सचिव एसपी गोयल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के स्तर से तबादला सूची पर मंथन चल रहा था। लेकिन सूची जारी होने से पहले ही मुख्य सचिव के छुट्टी पर जाने से कयासबाज़ी और तेज हो गई है।
फिलहाल अभी साफ नहीं है कि गोयल के अवकाश के बाद शासनिक फेरबदल की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन अफसरशाही में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।