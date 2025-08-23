लव मैरिज के पांच साल बाद बिगड़ा रिश्ता! गोद में बेटे को लेकर BSF जवान ने गंगा में लगा दी छलांग, गांव में छाया मातम

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर BSF जवान राहुल उर्फ सुमित (31) ने अपने डेढ़ साल के बेटे प्रणव को गोद में लेकर बिजनौर बैराज से गंगा नदी में छलांग लगा दी। जिसके बाद घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने चीख पुकार...

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर BSF जवान राहुल उर्फ सुमित (31) ने अपने डेढ़ साल के बेटे प्रणव को गोद में लेकर बिजनौर बैराज से गंगा नदी में छलांग लगा दी। जिसके बाद घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने चीख पुकार मचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पिता पुत्र की तलाश में जुट गई है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस की किसी बरामदगी नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही पत्नी ने परिवारिक कलह में बैराज से गंगा में छलांग लगाई थी।







जानिए पूरा मामला

परिजनों के मुताबिक BSF जवान अपने बेटे को शनिवार दोपहर दवा दिलाने बिजनौर गया था। उसके बाद पत्नी के बारे में पुलिस से जानकारी लेने के लिए थाने गया। वहां पर पुलिस ने पत्नी के बरामदी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं होने से आहत जवान ने बेटे संग नदी में छलांग दी।







पांच साल पहले किया था लव मैरिज

मिली जानकारी के मुताबिक करीब पांच साल पहले राहुल ने लव मैरिज किया था। शादी के बाद से दोनों का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन हाल ही में पति-पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ गया था। इसी कलह के चलते दोनों ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। गंगा में छलांग लगाने की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस और गोताखोर दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। परिवार में मातम पसरा है।