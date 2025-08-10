बिहार के रोहतास के थार जीप कांड के बाद…कानपुर की i10 कार सवार का तांडव, एक के बाद एक टक्करें मरता रहा... दहशत में लोग जान बचाकर भागे

बिहार के रोहतास के थार जीप कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि कानपुर की VIP रोड पर उसका देसी रीमिक्स देखने को मिल गया। शुक्रवार रात एक i10 कार सवार युवक ने सड़क को अपनी निजी रेस ट्रैक समझ लिया और “स्टंट शो” पेश कर कांड कर दिया।

कानपुर [प्रांजुल मिश्रा] : बिहार के रोहतास के थार जीप कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि कानपुर की VIP रोड पर उसका देसी रीमिक्स देखने को मिल गया। शुक्रवार रात एक i10 कार सवार युवक ने सड़क को अपनी निजी रेस ट्रैक समझ लिया और “स्टंट शो” पेश कर कांड कर दिया। फर्क बस इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में लोग टिकट लेकर देखना पसंद करते हैं, VIP रोड पर i10 कार सवार युवक ने सड़क पर ऐसा तांडव मचाया कि राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई जहां लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना VIP रोड के राजीव पेट्रोल पंप के पास की है। यहां कुछ युवकों और i10 कार सवार के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि कुछ युवक कार चालक को रोककर मारपीट करने का प्रयास करने लगे। जान बचाने के लिए कार चालक ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन भागने के चक्कर में उसने बार-बार आसपास खड़ी गाड़ियों और रास्ते में आ रहे वाहनों को टक्कर मार दी। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार सवार एक के बाद एक टक्करें मारता हुआ फरार होने की कोशिश कर रहा है, जबकि लोग डर के मारे किनारे हटते नजर आ रहे हैं।



घटना के बाद कार चालक मौका पाकर फरार

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर देर रात शराबखोरी, झगड़ा और हुड़दंग देखने को मिलता है। राजीव पेट्रोल पंप और आसपास का इलाका कई बार पहले भी विवादों में रहा है। घटना के बाद कार चालक मौका पाकर फरार हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना न केवल सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि VIP रोड पर देर रात होने वाली असामाजिक गतिविधियों को भी उजागर करती है।