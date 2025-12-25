Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • तेज रफ्तार काली कार ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों को बुरी तरह कुचला! इस हालत में मिले दो सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड

तेज रफ्तार काली कार ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों को बुरी तरह कुचला! इस हालत में मिले दो सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Dec, 2025 09:17 AM

a speeding black car crushed two policemen on duty

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसके बाद इन दावो पर सवालिया निशान खड़े हो गए है कि यूपी में बदमाशों में पुलिस का खौफ है...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसके बाद इन दावो पर सवालिया निशान खड़े हो गए है कि यूपी में बदमाशों में पुलिस का खौफ है। दरअसल, कानपुर के गंगा बैराज पुलिस की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों को रोका और चोकिंग की। इसी दौरान एक तेज रफ्तार काले रंग की कार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आई और पुलिस वालों को रौंदते हुए फरार हो गई। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 

अब जानिए पूरा मामला 
पूरी घटना कानपुर के गंगा बैराज की है। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे कोहना थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गंगा बैराज पर बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से तीन बैरिकेडिंग जिगजैग तरीके से लगाए गए थे ताकि कोई वाहन तेज रफ्तार से ना निकल सके। लेकिन, इसके बावजूद एक कार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आई और पुलिस वालों को रौंदते हुए फरार हो गई। इस हादसे में पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। 

पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल   
जानकारी के मुताबिक, काले रंग की हुंडई ऑरा कार बिठूर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी। पुलिस ने उसे देखकर रूकने का इशारा किया। लेकिन, कार में सवार बदमाशों ने बिना गाड़ी रोके सीधे बैरियर पर टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। इसी दौरान बैरियर छिटककर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को जा लगा और दो सब इंस्पेक्टर और एक होमगार्ड घायल हो गए। एक दारोगा का पैर फ्रैक्चर हो गया है। जबकि होमगार्ड के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं, पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।   

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!