खाकी की शर्मनाक करतूत! सरकारी शिक्षक को बेटे के सामने दी भद्दी-भद्दी गालियां, बोला- कहीं शिकायत किया तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे

12 Aug, 2025 03:02 PM

आजमगढ़ (शुभम सिंह ): अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस ने एक बार फिर वर्दी को दागदार कर दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जिले के देवगांव कोतवाली के लालगंज पुलिस चौकी में तैनात पुलिस पर सरकारी शिक्षक ने गंभीर आरोप लगाएं। पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि लालगंज के सिपाही दिनेश चंद यादव अचानक हमारे जन सेवा केंद्र पर आए और सामने बंद हमारे मुर्गे की दुकान को खोलने लगे जिसका हमारे मजदूर ने विरोध किया। उसके बाद वर्दी के नशे में चूर पुलिस गाली गलौज व पैसों की डिमांड करने लगे। जब पीड़ित ने जब डिमांड की वजह पूछा तो उनके साथ मारपीट और गली गलौज की गई। घटना सीसीटीवी में कैद है।

जानिए पूरा मामला
दरअसल, पीड़ित देवगांव कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी लालगंज की पुलिस पर पीड़ित बैरीडीह निवासी वामिक पुत्र जावेद अख्तर ने पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर हुए अत्याचार के विरुद्ध न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि 10 दिन बीत गए लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।  इस संबंध में पीड़ित ने 1 अगस्त को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।

मुर्गे की दुकान जबरन खुलवा रहे थे पुलिसकर्मी
पीड़ित के मुताबिक लालगंज के सिपाही दिनेश चंद यादव अचानक हमारे जन सेवा केंद्र पर आए और जन सेवा केंद्र के सामने बंद हमारे मुर्गे की दुकान को खोलने लगे जिसका विरोध करने पर वह गाली गलौज व पैसों की डिमांड करने लगे। अख्तर ने डिमांड की वजह पूछा तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और मोबाइल छीन लिए और बदतमीजी करने लगे।

जिंदगी बर्बाद करने की दी धमकी
पीड़ित ने बताया जब उसने जबरन दुकान खुलवाने का विरोध किया तब आरोपी पुलिसकर्मियों ने अन्य पुलिस वालो को बुला लिया। पुलिस चौकी ले जाकर मां बहन की गाली गलौज करते हुए चौकी प्रभारी लालगंज की सह पर सिपाही दिनेश यादव सहित अन्य पुलिसकर्मीने मिलकर लात घुसे व पट्टे से मारने लगे और शांति भंग में चालान करते हुए धमकी दिए कि जाओ यदि कहीं शिकायत किया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम कहीं के नहीं रहोगे वही पीड़ित ने बताया कि मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है उसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।  

डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार
पीड़ित ने बताया कि आज पुलिस उपमहानिरीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने पीड़ित को भरोसा दिया है कि मामले की जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

