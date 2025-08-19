Main Menu

  'जब वो मृत्यु शैय्या पर थे उन पर मुकदमे लगाए गए…' सत्यपाल मलिक को लेकर भाजपा सरकार पर बरसे रामगोपाल, कहा- वोट चोरी से जीत रही BJP

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2025 05:02 PM

समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव पीडीए परिवार की जमकर वकालत करते हुए नजर आए। इस दौरान...

Meerut News, (आदिल रहमान): समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव पीडीए परिवार की जमकर वकालत करते हुए नजर आए। इस दौरान अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार सत्य मलिक का अपमान किया है यह सबको बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो मृत्यु शैय्या पर थे उस वक्त भी उन पर मुकदमे लगाए गए जबकि वो बिल्कुल सही और ईमानदार आदमी थे।
भाजपा ने सत्यपाल मलिक का अपमान किया
दरअसल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव आज एक कार्यक्रम में मेरठ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों का रोजाना संघर्ष चलता है। उन्होंने कहा कि वो पूरी बिरादरी को याद दिलाना चाहते हैं कि भाजपा ने किस तरीके से सत्यपाल मलिक का अपमान किया। उन्होंने कहा कि जब वह मृत्यु शैय्या पर थे तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया जबकि वह 100% ईमानदार व्यक्ति थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब सत्यपाल मलिक ने शिकायत की तब उसी पल उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया गया। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक ने जिनके खिलाफ शिकायत की उन्होंने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जिसके चलते उन्हें हजारों करोड़ों का ठेका कश्मीर में दे दिया गया लेकिन मुकदमा सत्यपाल मलिक पर हुआ।
भाजपा पूरी तरीके से पीडीए के खिलाफ
उन्होंने कहा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया गया ये सब जानते हैं। भाजपा पीडीए के पूरी तरीके से खिलाफ है और अगर कोई बड़ा नेता उभर कर आता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देती है। उन्होंने कहा कि हम लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक़्त संसद के अंदर जो संघर्ष हो रहा है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों का वोट बचाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज किस तरीके से वोट की चोरी हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सब ने देख लिया होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव था और उस प्रत्याशी को हरा दिया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और फ़िर उस हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित किया गया क्योंकि उसकी वोट वाली ईवीएम में गड़बड़ी कर उसे हराया गया था।

वोट चोरी से जीत रही BJP
यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार चोरी करके बनी हुई है वरना आज प्रदेश में आप लोगों की सरकार होती और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार एनआरसी को घुमा फिराकर लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब उनके पास नेता वोट मांगने आए तो वो वोटर लिस्ट जरूर चेक करें और अगर उसमें उनका नाम नहीं है तो अपना वोट जरूर बनवाएं। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में आ जाती है तो अपने विरोधियों को सरकार बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली बताएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कहा कि संसद आखिर किस लिए है, संसद जनता के हक और हितों की रक्षा करने के लिए है और अगर जनता के हक़ों को छीना जा रहा है तो विपक्ष का काम है कि वो ऐसे काम को न होने दे और वही काम हम लोग कर रहे हैं।

'युवा वोट बनवा लें नहीं तो दरोगा आपको विदेशी बता देगा'
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वैसा ही कर रहा है जैसा बीजेपी कह रही है और जब तक जनता का वोट सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने के मामले का खुलासा भी हो गया है और अब इलेक्शन कमीशन के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 326 यही कह रहा है कि जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है उसका वोट रजिस्टर होगा और अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और उसका वोट नहीं है तो उसके चलते कोई भी दारोगा उस व्यक्ति से कह सकता है कि वो व्यक्ति हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है।

