4 दिन तक कमरे में सड़ता रहा पूर्व विधायक के भांजे का शव, मां रही बेखबर… पुलिस मौके पर पहुंची तो पड़ चुके थे कीड़े

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Aug, 2025 01:04 PM

the body of the nephew of a former mla was found in his house in lucknow

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के विरामखंड क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। जहां रहने वाले पूर्व विधायक अभय उर्फ धीरज ओझा के भांजे अतुल तिवारी का शव घर में मिला है। बताया जा रहा है कि यह शव 4 दिन पुराना है और शरीर पर कीड़े लग चुके थे। पुलिस की मानें तो अतुल ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की है।

कमरे में पड़ा था शव, मां को भनक तक नहीं लगी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अतुल तिवारी अपनी मानसिक रूप से कमजोर मां के साथ गोमती नगर के विरामखंड में रहते थे। उनकी मां घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थीं, जबकि अतुल पहली मंजिल पर अपने कमरे में रहते थे। घटना से 4 दिन पहले अतुल ने अपनी मां को अपने कमरे में आने से मना कर दिया था, इसलिए वह उस समय भी अपने कमरे में थे। जब पड़ोसियों को घर से दुर्गंध आने लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला।

शादी के बाद से तनाव में थे अतुल
पांच साल पहले अतुल का विवाह हुआ था, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। उनके साथ विवाद होने के कारण वह अपने घर से अलग रह रहे थे। इस पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस अभी पूरी जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम से भी मदद ली जा रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन अभी किसी सुसाइड नोट का पता नहीं चला है। पुलिस के अनुसार, वह सभी पहलुओं पर गौर कर रही है और परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने कहा कि हम सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व विधायक के भांजे की मौत से क्षेत्र में शोक
आपको बता दें कि अतुल तिवारी पूर्व विधायक अभय उर्फ धीरज ओझा के भांजे थे। यह घटना न केवल उनके परिवार को बल्कि आसपास के लोगों को भी बहुत दुखी कर गई है। बताया जा रहा है कि अतुल पिछले कुछ समय से अकेले और तनाव में रहते थे। उनके वैवाहिक जीवन में तनाव और उनकी मां की मानसिक स्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है।

