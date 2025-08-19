हरदोई में  फांसी के फंदे पर लटका मिला किशोर का शव: एक दिन पहले पड़ोसी गांव के युवकों से हुआ था विवाद; ग्रामीणों ने लगाया जाम…घंटों फंसी रही एंबुलेस

हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में एक 15 साल के लड़के का शव फांसी के फंदे पर नीम के पेड़ के सहारे लटका मिला। परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया और करीब 1 घंटे तक जाम लग रहा। परिजनों का आरोप है कि मृतक से कुछ...

Hardoi News, (मनोज तिवारी): हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में एक 15 साल के लड़के का शव फांसी के फंदे पर नीम के पेड़ के सहारे लटका मिला। परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया और करीब 1 घंटे तक जाम लग रहा। परिजनों का आरोप है कि मृतक से कुछ लड़कों का विवाद हुआ था उनसे चाकू छीनकर दिया गया था पर पुलिस ने कोई कार्यवाई नहीं की। पुलिस पर लापरवाही के आरोप में लगाए गए जाम को मौके पर पहुंचे सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह ने खुलवाया और परिजनों को कार्यवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



हरपालपुर थाना क्षेत्र के मलौथा गांव निवासी 15 वर्षीय सूरज का शव गांव के बाहर विनय श्रीवास्तव के खेत में खड़े नीम के पेड़ पर रस्सी के सहारे लटकता हुआ पाया गया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस के ही गांव भुसेहरा के कुछ युवकों के साथ बाढ़ के पानी में नहाने को लेकर सूरज का विवाद हो गया था और उसके बाद युवकों ने सूरज के घर पर जाकर हमला बोल दिया था। ग्रामीणों ने आरोपियों के पास से चाकू छीन कर पुलिस के हवाले कर दिया था और हरपालपुर पुलिस को मामले की तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी लेकिन हरपालपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।



युवक का गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में नीम के पेड़ में फांसी के फंदे पर शव जब झूलता हुआ पाया गया तो हरपालपुर के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार गौतम को ग्रामीणों के द्वारा तीन बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने अपना सरकारी फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और खड़कपुर बड़ा गांव मार्ग पर पहुंचकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। यह जाम लगभग 1 घंटे तक लग रहा जिसमें एक एंबुलेंस भी फंसी रही। घटना की जानकारी क्षेत्राधिकार सत्येंद्र कुमार को लगी तो मौके पर पहुंचे सत्येंद्र कुमार ने ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया और आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तब जाकर जाम खुल सका। सीओ ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जाएगी।