  • हरदोई में  फांसी के फंदे पर लटका मिला किशोर का शव: एक दिन पहले पड़ोसी गांव के युवकों से हुआ था विवाद; ग्रामीणों ने लगाया जाम…घंटों फंसी रही एंबुलेस

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2025 12:24 AM

body of a teenager found hanging in hardoi villagers blocked the road

हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में एक 15 साल के लड़के का शव फांसी के फंदे पर नीम के पेड़ के सहारे लटका मिला। परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया और करीब 1 घंटे तक जाम लग रहा। परिजनों का आरोप है कि मृतक से कुछ...

Hardoi News, (मनोज तिवारी): हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में एक 15 साल के लड़के का शव फांसी के फंदे पर नीम के पेड़ के सहारे लटका मिला। परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया और करीब 1 घंटे तक जाम लग रहा। परिजनों का आरोप है कि मृतक से कुछ लड़कों का विवाद हुआ था उनसे चाकू छीनकर दिया गया था पर पुलिस ने कोई कार्यवाई नहीं की। पुलिस पर लापरवाही के आरोप में लगाए गए जाम को मौके पर पहुंचे सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह ने खुलवाया और परिजनों को कार्यवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
PunjabKesari
हरपालपुर थाना क्षेत्र के मलौथा गांव निवासी 15 वर्षीय सूरज का शव गांव के बाहर विनय श्रीवास्तव के खेत में खड़े नीम के पेड़ पर रस्सी के सहारे लटकता हुआ पाया गया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस के ही गांव भुसेहरा के कुछ युवकों के साथ बाढ़ के पानी में नहाने को लेकर सूरज का विवाद हो गया था और उसके बाद युवकों ने सूरज के घर पर जाकर हमला बोल दिया था। ग्रामीणों ने आरोपियों के पास से चाकू छीन कर पुलिस के हवाले कर दिया था और हरपालपुर पुलिस को मामले की तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी लेकिन हरपालपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।
PunjabKesari
युवक का गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में नीम के पेड़ में फांसी के फंदे पर शव जब झूलता हुआ पाया गया तो हरपालपुर के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार गौतम को ग्रामीणों के द्वारा तीन बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने अपना सरकारी फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और खड़कपुर बड़ा गांव मार्ग पर पहुंचकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। यह जाम लगभग 1 घंटे तक लग रहा जिसमें एक एंबुलेंस भी फंसी रही। घटना की जानकारी क्षेत्राधिकार सत्येंद्र कुमार को लगी तो मौके पर पहुंचे सत्येंद्र कुमार ने ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया और आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तब जाकर जाम खुल सका। सीओ ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जाएगी।

