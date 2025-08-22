Main Menu

UP पुलिस बनी 'देवदूत'... बंद कमरे में फांसी के फंदे पर झूला युवक, फिल्मी स्टाइल में हुई पुलिस की एंट्री; CPR दिया तो लौट आईं सांसें

Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Aug, 2025 03:49 PM

Meerut News, (आदिल रहमान): अपनी बद मिजाज़ी और अमानवीय व्यवहार को लेकर चर्चाओं में रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के कई कारनामें आपने देखे और सुने होंगे जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत होती रहती है। लेकिन इन सब के बीच यूपी पुलिस का एक सकारात्मक चेहरा भी सामने आया है जहां पुलिस के दो पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले एक युवक को दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे से उतारा। इतना ही नहीं पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे इस युवक को CPR देकर उसकी जान भी बचाई है। जहां पुलिस कर्मियों के इस सकारात्मक कार्य की जमकर प्रशंसा भी हो रही है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे युवक को फांसी के फंदे से उतारकर CPR देते हुए नज़र आ रहे हैं।
सूचना मिलने पर मात्र 3 मिनट के अंदर पहुंची पुलिस
दरअसल, मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के बक्सर गांव के रहने वाले 20 साल के युवक विशाल ने अपने घर में मौजूद कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। जहां परिवारजनों ने बेटे की इस हरकत को देखा तो उनमें हड़कंप मच गया जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी। घटना की सूचना मिलने पर मात्र 3 मिनट के अंदर डायल 112 की दोपहिया पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खिड़की से युवक को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा जिसके बाद मौके पर पहुंचे कांस्टेबल सिद्धांत और हेड कांस्टेबल हरिओम के द्वारा दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे पर लटक रहे विशाल को नीचे उतर गया।
पुलिसकर्मियों ने बेहोश हो चुके विशाल को CPR देकर दी नई जिंदगी
लेकिन तब तक विशाल बेहोश हो चुका था। इस दौरान घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दोनों पुलिसकर्मियों ने बेहोश हो चुके विशाल को CPR दिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां अब विशाल की हालत खतरे से बाहर है। वहीं एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताडा के द्वारा सराहनीय और सकारात्मक पहल करने वाले दोनों पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है।

