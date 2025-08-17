बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रह रही ब्यूटीशियन फंदे से लटकी मिली, भाई बोला- इरफान ने हत्या कर शव लटकाया

सदर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव में रविवार को ब्यूटीशियन मीनू प्रजापति (38) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह घर के अंदर फंदे से लटकी हुई मिलीं। मीनू पिछले कई सालों से बॉयफ्रेंड इरफान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। इरफान पहले से ही दो...

झांसी: सदर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव में रविवार को ब्यूटीशियन मीनू प्रजापति (38) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह घर के अंदर फंदे से लटकी हुई मिलीं। मीनू पिछले कई सालों से बॉयफ्रेंड इरफान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। इरफान पहले से ही दो शादियां कर चुका है। आशंका जताई जा रही है कि शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था।



परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

मृतका के भाई विजय ने आरोप लगाया है कि बहन की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया है। उनका कहना है कि मौके पर मौजूद लोग पुलिस को सूचना देने से रोक रहे थे और दबाव बना रहे थे कि बिना केस दर्ज कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए।



16 साल से जान-पहचान, 20 साल का रिश्ता

परिजनों के अनुसार, मीनू की पहचान इरफान से करीब 16 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। वर्ष 2012 में मीनू की शादी मुरैना में हुई थी, लेकिन छह महीने में ही तलाक हो गया। इसके बाद वह मायके में रहने लगी। पिता ने उसके लिए भगवंतपुरा में मकान बना दिया, जहां वह पिछले दस साल से रह रही थी।



इरफान ने दूसरी शादी की थी

मीनू के जीजा श्रीराम ने बताया कि इरफान का मीनू के घर पर आना-जाना था और दोनों साथ रहते थे। लेकिन कुछ समय पहले इरफान ने दूसरी शादी कर ली। मीनू को भरोसा दिलाया गया था कि शादी उसी से होगी, मगर धोखे से दूसरी लड़की से विवाह कर लिया गया। इसी बात से मीनू परेशान रहती थी।



मामले की जांच शुरू

पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम मृतका की बहन पूजा घर पहुंची तो मीनू फंदे से लटकी मिलीं। परिजनों का कहना है कि शव के पैर जमीन को छू रहे थे और दरवाजा भीतर से बंद था, जिसे खिड़की से खोला जा सकता था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सदर थाना इंचार्ज प्रकाश सिंह ने बताया कि मीनू और इरफान के बीच लंबे समय से संबंध थे। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।





